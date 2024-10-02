Парень нашел странный предмет в саду и обратился в полицию

Пользователь Reddit рассказал на портале, что обнаружил в своем саду странный металлический предмет, и попросил комментаторов идентифицировать его. Многие из них сочли, что находка может представлять опасность.

«Что это за металлический объект, который я нашел в земле в своем саду? Его длина — около 15 сантиметров, такой же диаметр, весит около четырех килограммов», — написал парень. Он прикрепил фотографии, на которых видно, что предмет имеет шарообразную форму, а его поверхность выглядит поврежденной от долгого пребывания в земле. Автор поста пояснил в комментариях, что хочет узнать, безопасно ли прикасаться к этому предмету.

«Напоминает боеприпас, но сказать с уверенностью нельзя. Определенно нужно быть осторожным», «Это может быть неразорвавшийся боеприпас», — заявили комментаторы. Многие порекомендовали парню обратиться в полицию. В то же время другим показалось, что находка может быть частью старого забора или же люстры.

Позднее автор поста рассказал, что все-таки вызвал полицию. Саперы, изучив предмет, пришли к выводу, что это не боеприпас, однако что это такое, они определить не смогли и забрали предмет с собой. «Наверное, мне стоило попросить их вернуть предмет, раз уж он не опасен, но я позволил забрать его. Теперь жалею об этом, ведь я так и не узнал, что это такое», — посетовал парень.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что его семья решила сделать ремонт в доме и обнаружила послание из позапрошлого века. Содержание послания позабавило комментаторов.