Пашинян запретил оппозиции ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном

Пашинян отказал оппозиции в ознакомлении с проектом мирного договора с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что запретил оппозиции ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном. Его слова передает ТАСС.

«Я дал вам возможность ознакомиться с документом, после этого начали рассказывать сказки нашему обществу. Я запретил давать вам эту возможность и правильно сделал», — сказал он на парламентском часе.

Премьер-министр также отказался публиковать текст соглашения с Баку исходя из «дипломатической этики». По его словам, готовящийся документ предусматривает «создание армяно-азербайджанской комиссии для мониторинга хода реализации мирного договора, установление дипотношений, взаимное признание территориальной целостности».

Ранее Ереван и Баку договорились в кратчайшие сроки завершить работу над мирным соглашением. До этого Пашинян предложил Азербайджану подписать согласованные статьи мирного соглашения до ноября.