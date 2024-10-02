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08:58, 2 октября 2024Экономика

В России собрались пересчитать прожиточный минимум

«Ведомости»: рост прожиточного минимума в России привяжут к официальной инфляции

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство России собирается изменить методику расчета прожиточного минимума с 2026 года, чтобы устанавливать величину его индексации в зависимости от уровня официальной инфляции за предыдущий год. Об этом со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, пишут «Ведомости».

Предполагается, что размер индексации начнут определять федеральным законом о бюджете. Далее субъекты в период до 15 ноября будут устанавливать конкретные параметры выплат по социально-экономическим группам (дети, пенсионеры, трудоспособное население) с учетом коэффициента региональной дифференциации.

В пояснительной записке утверждается, что такая привязка нужна из-за инфляционных рисков и значительного превышения прогнозов по росту цен. По мнению авторов инициативы, изменения позволяют более оперативно реагировать на ситуацию.

Сейчас величина прожиточного минимума привязана к медианному доходу граждан (в 2023 году — 40 121 рубля) и составляет 15 453 рубля. В 2025 году она вырастет до 17 733 рубля, то есть на 14,8 процента, что существенно больше уровня инфляции.

При условии принятия законопроекта темп роста размера прожиточного минимума упадет в несколько раз — 4,5 процента в 2026 году и 4 процента в 2027-м, что соответствует прогнозам по инфляции на 2025-й и 2026 годы.

Ранее аналитики «ВТБ инвестиции» предположили, что по итогам 2024 года рост цен в России составит 7,7 процента, что выше текущих прогнозов.

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      Платон Щукин
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