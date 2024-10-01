В России призвали готовиться к ключевой ставке в 21 процент

«ВТБ Мои инвестиции» к концу 2024 года ключевая ставка ЦБ достигнет 21 процента

Ключевая ставка Центробанка России на конец 2024 года составит 21 процент, то есть с текущего уровня она вырастет на два процентных пункта. Готовиться к такому развитию событий призвали «ВТБ Мои инвестиции», передает РИА Новости.

Рост цен по итогам года аналитики компании ожидают на уровне 7,7 процента, а рост ВВП — 3,6 процента. Инфляционное давление в экономике сохраняется, что приведет к историческому рекорду в жесткости монетарной политики, полагают они.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов предупредил, что новые условия могут заставить регулятор задуматься о повышении ставки выше 20 процентов.

В настоящее время она составляет 19 процентов, но ЦБ по итогам предыдущего заседания совета директоров дал сигнал на новое повышение уже в октябре в связи с сохранением проинфляционных факторов. С момента, когда главой Банка России стала Эльвира Набиуллина, регулятор ни разу не пошел против такого сигнала.

По словам Тремасова, проект федерального бюджета на 2025 год содержит неожиданные моменты, позицию по которым Центробанку следует обсудить перед решением о жесткости денежно-кредитной политики.