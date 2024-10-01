В Центробанке предупредили о росте ставки выше 20 процентов

Глава департамента ЦБ Тремасов предупредил о возможности роста ставки выше 20 %

Ключевая ставка Центробанка может быть поднята выше 20 процентов, что станет новым историческим максимумом. Об этом журналистам рассказал глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов, сообщает «Интерфакс».

Представитель регулятора, который со 2 октября займет должность советника председателя ЦБ, подчеркнул, что непредвиденные обстоятельства могут привести к более серьезному ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), чем ожидалось ранее.

По словам Тремасова, по итогам прошлого заседания совета директоров Банка России, помимо того, что ставка выросла до 19 процентов, рынку был дан сигнал о новом повышении в октябре. Однако речь о траектории движения по базовому сценарию.

В том числе он указал, что представленный правительством проект федерального бюджета на следующий год ставит ЦБ перед новыми вызовами и необходимостью проанализировать «неожиданные моменты» документа, которые «могут потребовать корректировки». Глава департамента ЦБ не уточнил, что именно это за моменты.

Ранее аналитики департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка подсчитали, что в отраслях российской экономики, находившихся в 2022-2023 годах в фокусе господдержки, инфляционный отклик был сильнее, чем в прочих. Таким образом, предположение о связи ценовых шоков и бюджетных вливаний подтвердилась.