Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:06, 1 октября 2024Экономика

В Банке России заявили о более сильном росте цен в отраслях экономики с господдержкой

ДИП ЦБ: в отраслях экономики России цены растут сильнее на фоне господдержки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В отраслях российской экономики, находившихся в 2022-2023 годах в фокусе господдержки, инфляционный отклик был сильнее, чем в прочих, заявили аналитики департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка, с данными которых ознакомился «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что предположения о влиянии на ценовые шоки в отраслях именно концентрации в них бюджетных вливаний, связанного в том числе с ростом спроса в условиях ограниченного предложения, до этого уже высказывались макроэкономистами. В данном случае в ДИП ЦБ оценили изолированную реакцию индекса потребительских цен без учета вторичных эффектов на одномоментное поступление соответствующих средств, эквивалентных пяти процентам денежной массы.

В записке Банка России о влиянии изменения структуры бюджетных расходов на отраслевую ценовую динамику с оговоркой о предварительном характере сделанных в ней выводов, «отражающих личную позицию авторов», отмечается, что по итогам исследования на модели распространения монетарных шоков «изолированного влияния одномоментного поступления/изъятия бюджетных средств в различные отрасли на скорость перехода к новому равновесному уровню цен в экономике», выяснилось, что де-факто в отраслях с господдержкой цены в модели растут быстрее.

Ранее стало известно, что в новой версии проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы, отправленной Банком России в Госдуму, появление значительных дисбалансов в экономике страны связали с влиянием программы льготного кредитования. В ЦБ, в частности, указали, что субсидированные кредиты увеличивают нагрузку на остальных заемщиков и снижают влияние ключевой ставки на кредитование, спрос и инфляцию.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

      Отец отравившихся под Красноярском детей рассказал о проблемах с вытяжкой в доме

      Экс-солистка «Серебра» снялась в мужских трусах

      В Великобритании объяснили тяжелые невосполнимые потери Украины

      Очевидец рассказал об атаках украинских солдат по мирным жителям в Курской области

      Товарооборот России и Белоруссии заметно вырос

      Следователи раскрыли фабулу дела против задержанного мэра российского города

      «План победы» Зеленского объяснили отходом от возвращения границ 1991 года

      Раскрыто состояние госпитализированного актера Ливанова

      Израиль нанес удар по дому командира ФАТХ в лагере беженцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше