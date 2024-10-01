В Банке России заявили о более сильном росте цен в отраслях экономики с господдержкой

ДИП ЦБ: в отраслях экономики России цены растут сильнее на фоне господдержки

В отраслях российской экономики, находившихся в 2022-2023 годах в фокусе господдержки, инфляционный отклик был сильнее, чем в прочих, заявили аналитики департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка, с данными которых ознакомился «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что предположения о влиянии на ценовые шоки в отраслях именно концентрации в них бюджетных вливаний, связанного в том числе с ростом спроса в условиях ограниченного предложения, до этого уже высказывались макроэкономистами. В данном случае в ДИП ЦБ оценили изолированную реакцию индекса потребительских цен без учета вторичных эффектов на одномоментное поступление соответствующих средств, эквивалентных пяти процентам денежной массы.

В записке Банка России о влиянии изменения структуры бюджетных расходов на отраслевую ценовую динамику с оговоркой о предварительном характере сделанных в ней выводов, «отражающих личную позицию авторов», отмечается, что по итогам исследования на модели распространения монетарных шоков «изолированного влияния одномоментного поступления/изъятия бюджетных средств в различные отрасли на скорость перехода к новому равновесному уровню цен в экономике», выяснилось, что де-факто в отраслях с господдержкой цены в модели растут быстрее.

Ранее стало известно, что в новой версии проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы, отправленной Банком России в Госдуму, появление значительных дисбалансов в экономике страны связали с влиянием программы льготного кредитования. В ЦБ, в частности, указали, что субсидированные кредиты увеличивают нагрузку на остальных заемщиков и снижают влияние ключевой ставки на кредитование, спрос и инфляцию.