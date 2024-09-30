ЦБ связал появление дисбалансов в экономике России с влиянием льготного кредитования

«Ъ»: в ЦБ заявили о дисбалансах в экономике России из-за льготного кредитования

С влиянием программы льготного кредитования связано появление значительных дисбалансов в российской экономике, а объем кредитов, выданных по сниженным ставкам, приблизился к восьми процентам ВВП, следует из новой версии проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, отправленной Банком России в Госдуму. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ЦБ, в частности, указали, что субсидированные кредиты увеличивают нагрузку на остальных заемщиков и снижают влияние ключевой ставки на кредитование, спрос и инфляцию, а соответствующий инструмент эффективен лишь в течение ограниченного времени и только для краткосрочных кредитов. В противном случае совокупные затраты на субсидирование таких кредитов могут оказаться сопоставимы с суммой займов.

Отмечается, что помимо роста бюджетных расходов, льготные кредитные программы вызывают «эффект замещения», при котором ими пользуются те, кто был бы готов привлекать кредиты на рынке, при этом снижение ставки для одних групп заемщиков сопровождается ее повышением для остальных, в результате чего за льготный кредит платят как налогоплательщики, так и «нельготные» заемщики, подчеркивает регулятор.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал в Совете Федерации, что возможности властей по субсидированию процентных ставок сейчас ограничены и речь идет о том, чтобы «обслужить тот 18-триллионный портфель субсидируемых кредитов, которые мы на себя взяли». Министр уточнил, что условия по кредитам, выданным по действующим программам, меняться не будут, отметив при этом, что распределение рисков между бюджетом и бизнесом должно быть справедливым.