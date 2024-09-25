Глава Минэкономразвития рассказал о борьбе с инфляцией в России

Решетников: кабмин РФ работает над замедлением инфляции по ряду направлений

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал в Совете Федерации о ключевых направлениях работы правительства РФ по замедлению роста цен в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, борьба с инфляцией является комплексной задачей, на решение которой влияет не только ключевая ставка ЦБ. К указанным направлениям он отнес стимулирование предложения на внутреннем рынке, а также работу по приоритизации льготных программ кредитования.

Решетников также указал, что возможности властей по субсидированию процентных ставок сейчас ограничены и речь идет о том, чтобы «обслужить тот 18-триллионный портфель субсидируемых кредитов, которые мы на себя взяли». Глава министерства подчеркнул, что условия по кредитам, выданным по действующим программам, меняться не будут, отметив при этом, что распределение рисков между бюджетом и бизнесом должно быть справедливым, поскольку, чем активнее субсидируется кредитование, тем больше Центробанк «вынужден поднимать ставку для той части, которая не субсидируется».

Ранее в Банке России заявили, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит предсказанный ранее диапазон в 6,5-7 процентов. Минэкономразвития прогнозирует ее на конец текущего года на уровне 7,3 процента. По данным Росстата, в июле инфляция в годовом выражении составила 9,13 процента, в августе темпы роста цен замедлились до 9,05 процента.