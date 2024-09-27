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15:11, 27 сентября 2024Экономика

Банк России изменил проект основных направлений денежно-кредитной политики

Центробанк направил в Госдуму измененный проект денежно-кредитной госполитики РФ

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы. Об этом, приводя внесенные изменения, сообщает регулятор.

Сам документ, содержащий базовый и три альтернативных сценария развития экономики страны в указанный период, был одобрен советом директоров Центробанка в конце августа. Отмечается, что в его новой версии учтено решение о повышении ключевой ставки, принятое 13 сентября, а также «статистическая и другая информация, опубликованная с 22 августа по 18 сентября».

Ранее указывалось, что, согласно основному сценарию, ожидается, что уже в 2025 году инфляция в РФ замедлится до 4,0–4,5 процента, а в дальнейшем будет находиться вблизи четырех процентов. При этом в случае реализации рискового, третьего из дополнительных вариантов развития событий, на фоне мирового финансового кризиса произойдет двухлетнее снижение ВВП России, инфляция окажется на уровне 13-15 процентов, а ключевая ставка составит в среднем от 20 до 22 процентов годовых.

Тем временем первый заместитель президента — председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что в случае, если инфляция в России в следующем году будет приближаться к восьми процентам, ключевая ставка может быть повышена до 23 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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