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18:28, 2 октября 2024Бывший СССР

Подразделение ВСУ сдалось в Волчанске

«Операция Z»: подразделение ВСУ сдалось в Волчанске

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалось в Волчанске Харьковской области. Об этом говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Канал публикует видео, на котором видны пленные украинские военнослужащие. Человек за кадром говорит, что российские военные «обращаются с пленными нормально» и показывает еду, которой их кормят. Канал отмечает, что в городе продолжаются ожесточенные бои.

Ранее ВСУ отметили кратный рост штурмовых действий Российской армии в Харьковской области. Сообщается, что штурмовые действия войск России поддерживает как артиллерия, так и воздушно-космические силы.

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      Илья Таксюр
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