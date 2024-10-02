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12:11, 2 октября 2024Мир

Польша не нашла желающих вступить в украинский легион

МО Польши не смогло сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих

Фото: Roman Baluk / Reuters

В Польше не смогли найти достаточное количество желающих для формирования добровольческого украинского легиона. Об этом в интервью порталу Wirtualna Polska сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — сказал министр.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что изначально оценки польских властей относительно возможного количества добровольцев «были очень высоки». В Варшаве полагали, что из украинцев можно будет сформировать как минимум одну бригаду, добавил он.

В сентябре стало известно, что украинцам за границей массово предлагают вступить в добровольческий легион Вооруженных сил Украины.

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      Виктория Кондратьева
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