Польша не нашла желающих вступить в украинский легион

МО Польши не смогло сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих

В Польше не смогли найти достаточное количество желающих для формирования добровольческого украинского легиона. Об этом в интервью порталу Wirtualna Polska сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — сказал министр.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что изначально оценки польских властей относительно возможного количества добровольцев «были очень высоки». В Варшаве полагали, что из украинцев можно будет сформировать как минимум одну бригаду, добавил он.

В сентябре стало известно, что украинцам за границей массово предлагают вступить в добровольческий легион Вооруженных сил Украины.