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10:46, 12 сентября 2024Бывший СССР

Украинцам за границей разослали предложения вступить в добровольческий легион ВСУ

«Страна.ua»: украинцам за границей предлагают вступить в добровольческий легион

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинцам за границей массово предлагают вступить в добровольческий легион Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Западная техника, обучение в странах НАТО, боевые украинские командиры и единомышленники — это "Украинский легион", где каждый может найти должность по специальности», — приводится в публикации текст электронного письма.

По условиям предложения, украинские добровольцы могут рассчитывать на зарплату до 190 тысяч гривен (около 420 тысяч рублей), отпуск с выездом за границу и курс месячной боевой подготовки.

В июле посол Украины в Чехии Василий Зварыч сообщил о планах Киева распространять на другие страны опыт формирования в Польше легиона из украинцев. Он заявил, что реализация подобного проекта имеет все шансы на успех.

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      Глеб Палехов
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