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20:15, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный комик пожаловался на враждебную атмосферу на кастингах шоу «Comedy Баттл»

Комик Сергей Орлов назвал атмосферу на кастингах шоу «Comedy Баттл» враждебной

Кадр: «Сергей Орлов» / YouTube

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов пожаловался на атмосферу на кастингах шоу «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл» на канале ТНТ и назвал ее враждебной. Подробности он раскрыл в новом видео, доступном на его YouTube-канале.

Комик отметил, что начал участвовать в кастингах шоу на ТНТ примерно с 2015 года. По словам Орлова, несмотря на многочисленные попытки попасть на шоу канала, его не брали участвовать в проектах. «Там еще вообще на всех этих кастингах все враждебно вокруг», — отметил юморист и добавил, что в какой-то момент ему начали отказывать в участии в кастингах, когда он подавал заявки под своим именем.

«Меня не брали, а потом я по приколу решил выступить в пятый раз и взял себе псевдоним Наруто Узумаки. Мне казалось смешным, что объявят: "Наруто Узумаки, поселок Депутатский"», — рассказал комик. В итоге его все-таки пригласили стать участником шоу ТНТ, но он отказался.

В конце 2023 года Орлов раскрыл свой заработок с одного концерта. Юморист заявил, что заработал 14 миллионов рублей за продажу видео своего выступления на платной платформе.

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      Олег Давыдов
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