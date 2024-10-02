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12:40, 2 октября 2024Бывший СССР

Попытки ВСУ выйти из Угледара назвали самоубийственными

BBC: попытки группировки ВСУ выйти из Угледара были почти самоубийственными

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Попытки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выйти из Угледара были почти самоубийственными. Об этом пишет BBC со ссылкой на военнослужащих 72-й бригады ВСУ.

Боец ВСУ Роман рассказал о попытках удерживавших Угледар подразделений выйти из города. Как сообщается, украинские войска в основном пытались отступить ночью, пытаясь пересечь минные поля по тропам и обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов Вооруженных сил (ВС) России.

«Днем это становилось почти самоубийственной миссией», — подчеркивает BBC. Украинский солдат подчеркнул, что после прорыва ВС России в центр Угледара ВСУ могли покинуть город только пешком.

Ранее пулеметчик 72-й бригады ВСУ рассказал о хаосе при отступлении из Угледара. «Если отход не организован, он превращается в хаос. Либо ты умираешь, либо отступаешь», — высказался боец.

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      Юрий Леонов
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