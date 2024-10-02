Украинский военный рассказал о хаосе при отступлении из Угледара

BBC: отступление ВСУ из Угледара было хаотичным

Пулеметчик 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о хаосе при отступлении из Угледара. Его слова передает BBC.

«Если отход не организован, он превращается в хаос. Либо ты умираешь, либо отступаешь», — рассказал пулеметчик. По его словам, некоторые подразделения остались без связи, отчего, когда попали под огонь, принимали самостоятельно решения об отступлении.

Отмечается, что оборонительные линии ВСУ в городе были уничтожены российскими авиабомбами, беспилотниками и реактивными системами залпового огня.

Ранее стало известно, что удерживавшая Угледар 72-я бригада ВСУ покинула город без приказа. Анонимный пулеметчик 72-й бригады рассказал BBC, что в последние дни украинским солдатам приходилось самостоятельно выбираться из Угледара пешком, поскольку эвакуировать их иным способом было невозможно.