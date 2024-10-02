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11:06, 2 октября 2024Путешествия

Посольство России в Иране обратилось к соотечественникам

Посольство России в Иране призвало соотечественников не поддаваться панике

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Находящихся в Иране российских граждан призвали воздержаться от фото и видеосъемок на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются посеять в соцсетях». Такое обращение выпустило посольство России в Тегеране в официальном Telegram-канале.

«Ситуация в стране требует спокойствия и хладнокровия, — говорится в сообщении. — Ждем официальных уведомлений властей о возобновлении работы иранских аэропортов».

Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все загранучреждения России в Иране работают в обычном режиме.

Ранее россиян призвали отказаться от посещения Ливана из-за массированных ракетных ударов со стороны Израиля. Об опасности предупредил посол России в ближневосточной стране Александр Рудаков.

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      Фариза Бацазова
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