Посольство России в Иране обратилось к соотечественникам

Посольство России в Иране призвало соотечественников не поддаваться панике

Находящихся в Иране российских граждан призвали воздержаться от фото и видеосъемок на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются посеять в соцсетях». Такое обращение выпустило посольство России в Тегеране в официальном Telegram-канале.

«Ситуация в стране требует спокойствия и хладнокровия, — говорится в сообщении. — Ждем официальных уведомлений властей о возобновлении работы иранских аэропортов».

Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все загранучреждения России в Иране работают в обычном режиме.

Ранее россиян призвали отказаться от посещения Ливана из-за массированных ракетных ударов со стороны Израиля. Об опасности предупредил посол России в ближневосточной стране Александр Рудаков.

