Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая

Путин: отношения России и Китая выдержали испытание временем

Отношения России и Китая выдержали испытание временем и сейчас находятся на самом высоком уровне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путина, его слова приводит Центральное телевидение КНР.

Глава государства заявил об уверенности в том, что в отношениях Москвы и Пекина будет сохраняться положительная тенденция. Он выразил надежду, что российская и китайская стороны будут способствовать безопасности в мире.

Путин также высказался о сотрудничестве между двумя странами. По его словам, Россия и Китай продолжают активное и эффективное сотрудничество как в региональных, так и в международных вопросах.