Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:13, 2 октября 2024Мир

Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая

Путин: отношения России и Китая выдержали испытание временем

Фото: Sputnik / Alexander Shcherbak / Pool / Reuters

Отношения России и Китая выдержали испытание временем и сейчас находятся на самом высоком уровне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путина, его слова приводит Центральное телевидение КНР.

Глава государства заявил об уверенности в том, что в отношениях Москвы и Пекина будет сохраняться положительная тенденция. Он выразил надежду, что российская и китайская стороны будут способствовать безопасности в мире.

Путин также высказался о сотрудничестве между двумя странами. По его словам, Россия и Китай продолжают активное и эффективное сотрудничество как в региональных, так и в международных вопросах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга. Из-за этого всем подозреваемым продлили арест

      Дочь Бориса Беккера сняли в бикини на отдыхе

      В России рассказали об изменившемся отношении к Киеву со стороны членов Генассамблеи ООН

      Жительница рассказала о смерти сестры и мужа от атаки дрона ВСУ в Курской области

      Арестованный экс-полковник Росгвардии частично признал вину

      На Западе сообщили о тяжелом положении ВСУ в Угледаре

      Японский аэропорт отменил все рейсы из-за взрыва на рулежной дорожке

      В России рассказали о новой классификации танков из-за СВО

      Россияне приготовились к отключению света

      В России рассказали о судьбе Угледара после перехода под контроль страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше