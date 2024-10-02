Путин оценил сотрудничество России и Китая

Путин: РФ и КНР сотрудничают в построении справедливого многополярного мира

Россия и Китай продолжают активное и эффективное сотрудничество как в региональных, так и в международных вопросах. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в поздравительном письме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, передает РИА Новости.

«Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», — сказал президент.

До этого Владимир Путин заявил, что в последнее время Россия и Китай смогли добиться качественного роста объемов двусторонней торговли вопреки сложившейся в мире непростой международной обстановке. Глава государства отметил рост торговли РФ и КНР, несмотря на усиливающееся санкционное давление со стороны западных стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Китай играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке. По ее словам, страны способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений с целью придания данной системе «более справедливый, инклюзивный характер».