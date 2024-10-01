Захарова рассказала о роли Китая и России в международной обстановке

Захарова: союз РФ и КНР является важным стабилизирующим фактором в мировых делах

Россия и Китай играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналу «Дыхание Китая», интервью опубликовано в специальном приложении «Российской газеты».

По ее словам, страны способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений с целью придания данной системе «более справедливый, инклюзивный характер». Кроме того, отметила дипломат, российско-китайский союз является важным стабилизирующим фактором в мировых делах.

Захарова подчеркнула, что Россия и КНР рассматривают друг друга как приоритетных партнеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за последнее время Россия и Китай смогли добиться качественного роста объемов двусторонней торговли вопреки сложившейся в мире непростой международной обстановке. Он также добавил, что одним из приоритетов в укреплении отношений двух стран является развитие взаимодействия в рамках различных блоков, в которых принимают участие Россия и Китай. Речь идет о Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Организации Объединенных Наций (ООН).