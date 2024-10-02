Пыльную бурю на юге России показали со спутника

«Роскосмос» опубликовал снимки пыльной бури в России со спутника

Пыльную бурю, накрывшую южные регионы России, сняли со спутника. Снимки опубликовала в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

Там рассказали, что стихия обрушилась на Калмыкию, Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», сделал первые снимки необычной кометы C/2023 A3, появляющейся раз в 70 лет. «Мы на МКС не можем оставаться в стороне от этого уникального и яркого события. И в свободное время пытаемся ее поймать», — указал космонавт. Вагнер добавил, что сделал первые снимки C/2023 A3 еще 24 сентября.

