Раскрыты подробности последних дней погибшего экс-министра ЛНР

Mash: погибший экс-министр ЛНР Завизенов полторы недели находился в запое

Бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константин Завизенов, найденный мертвым в Подмосковье, в последнее время злоупотреблял алкоголем. Это выяснил Telegram-канал Mash.

50-летний чиновник полторы недели находился в запое. Сын Завизенова рассказал, что обнаружил на столе записку и алкоголь, а затем услышал звук выстрела. Рядом с телом нашли ружье.

Тело Завизенова было найдено на участке загородного дома в Истринском районе вечером 1 октября. Сообщалось, что он переживал тяжелый период жизни. Его жена якобы уличила его в наличии другой семьи в Нижнем Новгороде, съехала на другую квартиру и подала на развод.