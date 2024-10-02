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10:27, 2 октября 2024Забота о себе

Россиян научили правильно лечить цистит

Уролог Калинина: лечение цистита должно включать прием антибиотиков

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Цистит — это серьезное заболевание, которое требует корректного медицинского подхода для его терапии, заявила уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина. Правильно лечить это распространенное заболевание врач научила россиян в беседе с «Лентой.ру».

Врач указала, что хотя народные методы лечения цистита могут показаться привлекательными из-за своей доступности, они часто могут только усугубить состояние. Обращение к врачу и соблюдение назначенного лечения — лучшая стратегия для быстрого облегчения симптомов и предотвращения осложнений заболевания, считает она.

Как отметила Калинина, правильное лечение цистита должно включать прежде всего консультацию с врачом, который поставит правильный диагноз и назначит необходимое лечение. По ее словам, в большинстве случаев терапия этого недуга включает прием антибиотиков, которые убивают провоцирующие его бактерии и ускоряют восстановление. Важно пройти полный курс лечения, даже если симптомы исчезли, подчеркнула уролог.

При лечении цистита нужно увеличить потребления жидкости. Это поможет промыть мочевой пузырь и облегчит симптомы. Также для восстановления важен отдых

Светлана Калининауролог-андролог

Кроме того, врач рекомендовала пройти ⁠обследование, которое поможет выявить сопутствующие заболевания, особенно если цистит снова возникает после лечения. Специалист может провести дополнительные исследования, чтобы выявить возможные причины, такие как инфекционные болезни или урологические проблемы.

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В заключение Калинина напомнила о мерах профилактики цистита. «После выздоровления важно соблюдать правила личной гигиены, избегать раздражающих мочеполовую систему продуктов и регулярно опорожнять мочевой пузырь. Это поможет избежать рецидива заболевания», — заключила она.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Станислав Али рассказал, что ретрит, цистит, пиелонефрит, если их не лечить, могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до сепсиса. Чтобы снизить риск развития этих заболеваний, он рекомендовал следить за гигиеной в интимной зоне.

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      Наталья Обрядина
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