Россиян научили правильно лечить цистит

Цистит — это серьезное заболевание, которое требует корректного медицинского подхода для его терапии, заявила уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина. Правильно лечить это распространенное заболевание врач научила россиян в беседе с «Лентой.ру».
Врач указала, что хотя народные методы лечения цистита могут показаться привлекательными из-за своей доступности, они часто могут только усугубить состояние. Обращение к врачу и соблюдение назначенного лечения — лучшая стратегия для быстрого облегчения симптомов и предотвращения осложнений заболевания, считает она.
Как отметила Калинина, правильное лечение цистита должно включать прежде всего консультацию с врачом, который поставит правильный диагноз и назначит необходимое лечение. По ее словам, в большинстве случаев терапия этого недуга включает прием антибиотиков, которые убивают провоцирующие его бактерии и ускоряют восстановление. Важно пройти полный курс лечения, даже если симптомы исчезли, подчеркнула уролог.
При лечении цистита нужно увеличить потребления жидкости. Это поможет промыть мочевой пузырь и облегчит симптомы. Также для восстановления важен отдых
Кроме того, врач рекомендовала пройти обследование, которое поможет выявить сопутствующие заболевания, особенно если цистит снова возникает после лечения. Специалист может провести дополнительные исследования, чтобы выявить возможные причины, такие как инфекционные болезни или урологические проблемы.
В заключение Калинина напомнила о мерах профилактики цистита. «После выздоровления важно соблюдать правила личной гигиены, избегать раздражающих мочеполовую систему продуктов и регулярно опорожнять мочевой пузырь. Это поможет избежать рецидива заболевания», — заключила она.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Станислав Али рассказал, что ретрит, цистит, пиелонефрит, если их не лечить, могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до сепсиса. Чтобы снизить риск развития этих заболеваний, он рекомендовал следить за гигиеной в интимной зоне.