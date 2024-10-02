Россиян предупредили о неочевидной опасности бытовой химии на кухне

Эксперт Малоземов: кухня не подходит для хранения бытовой химии

Многие средства для мытья и чистки имеют приятный запах, поэтому их легко перепутать с другими товарами, в том числе с продуктами питания. О неочевидной опасности бытовой химии в беседе с радио Sputnik предупредил россиян автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов.

«Самая главная здесь рекомендация — делать так, чтобы бытовую химию невозможно было спутать с едой, поэтому кухня для хранения не подходит», — отметил специалист.

Малоземов также посоветовал не хранить бытовую химию рядом с источниками тепла: с одной стороны, средства могут испортиться от перегрева, а с другой — в них могут начаться нежелательные реакции. По этой причине эксперт рекомендовал хранить средства для чистки в укромных и прохладных местах, к которым нет доступа у детей и домашних животных.

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Эксперт добавил, что в случае отравления бытовой химией или ее попадания на слизистые необходимо сразу же обратиться к врачу. «Для врача самое главное — это понимание того, каким именно средством человек отравился, потому что в каждом случае свои противоядия, свои методы лечения и протокол дальнейшего ведения», — добавил он.

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