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19:18, 24 сентября 2024Забота о себе

Токсиколог раскрыл симптомы отравления дихлофосом и назвал способ защититься от него

Токсиколог Кутушов: при отравлении дихлофосом появляются тошнота и судороги

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Симптомы отравления дихлофосом очень разнообразны, они зависят от дозы, которая попала в организм. Их раскрыл в беседе с изданием «Доктор Питер» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Специалист также назвал способ защититься от отравления.

Врач отметил, что при отравлении дихлофосом у человека появляется головная боль, тошнота, судороги, возможна потеря сознания. Специалист уточнил, что интенсивность и тяжесть симптомов зависит от того, сколько вещества попало в организм и каким путем.

Даже небольшое количество дихлофоса, особенно при вдыхании его паров, крайне опасно для здоровья

Михаил Кутушовврач-токсиколог

Чтобы избежать отравления, Кутушов посоветовал при обработке помещений строго следовать инструкции производителя, надевать защитную одежду и перчатки, следить, чтобы вещество не попало в пищу, на поверхность посуды или детских игрушек. Врач добавил, что перед дезинфекцией надо убедиться, что в помещении нет детей и домашних животных, а после — протереть влажной тряпкой все поверхности и проветрить помещение.

Токсиколог также отметил, что вместо дихлофоса можно использовать более безопасные химические средства или ловушки и электрические отпугиватели.

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      Екатерина Улитина
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