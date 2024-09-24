Семья в Красноярском крае могла отравиться дихлофосом

Прокуратура: дети под Красноярском могли погибнуть из-за отравления дихлофосом

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае стало отравление дихлофосом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что в рамках экспертиз возникло прямое подозрение на отравление аэрозольным препаратом от насекомых. Им накануне обрабатывали помещение. Также в прокуратуре сообщили, что для установления точной причины отравления к работе приступили сотрудники федерального экспертного учреждения Москвы.

Ранее сообщалось, что в организмах отца и одной из отравившихся девочек не было обнаружено следов дихлофоса.

Медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Еще двоих детей также не смогли спасти. Они с семьей съели на ужин пельмени, приобретенные в местном магазине.