Раскрыты подробности дела о смертельном отравлении семьи в Красноярском крае

СК: в организме умершей от отравления девочки не нашли следов дихлофоса

В организмах отца и одной из отравившихся девочек не обнаружено следов дихлофоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«По предварительным данным экспертов КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи и эксперты проверяют все находившиеся в доме подозрительные вещества.

21 сентября четверых детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, а также их родителей доставили в больницу с признаками пищевого отравления. Медикам не удалось спасти детей. В живых остались только родители. 32-летняя женщина находится на девятом месяце беременности.