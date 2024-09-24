Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 24 сентября 2024Силовые структуры

Прокуратура раскрыла основную версию отравления семьи в Красноярском крае

Прокуратура: семья в Красноярском крае могла отравиться дихлофосом
Начало событий в новости Раскрыты подробности дела о смертельном отравлении семьи в Красноярском крае

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Красноярского края

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае стало отравление дихлофосом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным агентства, в ведомстве рассказали о том, что в рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне. В прокуратуре отметили, что для того, чтобы установить точную причину отравления, подключили экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.

Некий источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что дихлофос называется «Варан».

Ранее сообщалось о том, что в организмах отца и одной из отравившихся девочек не обнаружено следов дихлофоса.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

      Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости в России

      Последний волк-людоед собрал новую стаю

      В России предложили создать рейтинг генералов

      Россиянам разрешат расплачиваться лицом в общепите

      ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о российских военных

      Стало известно о возможном переезде председателя ДНР Жоги на Урал

      Прокуратура раскрыла основную версию отравления семьи в Красноярском крае

      ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль с противоминной броней

      Бессонница лишила женщину работы и друзей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше