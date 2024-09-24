Прокуратура раскрыла основную версию отравления семьи в Красноярском крае

Прокуратура: семья в Красноярском крае могла отравиться дихлофосом

Начало событий в новости Раскрыты подробности дела о смертельном отравлении семьи в Красноярском крае

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае стало отравление дихлофосом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным агентства, в ведомстве рассказали о том, что в рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне. В прокуратуре отметили, что для того, чтобы установить точную причину отравления, подключили экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.

Некий источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что дихлофос называется «Варан».

Ранее сообщалось о том, что в организмах отца и одной из отравившихся девочек не обнаружено следов дихлофоса.

