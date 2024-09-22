Отравились неизвестным веществом. Следователи не смогли определить причину гибели детей после ужина пельменями

СК назвал токсическое вещество причиной отравления семьи в Красноярском крае

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю назвало предварительную причину отравления семьи в селе Красная Сопка. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что гибель несовершеннолетних наступила в результате токсического действия неустановленного вещества.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося, отметили в ведомстве.

Основная версия — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом ГСУ СК России по Красноярскому краю

Допрошены владелец и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине, проводится ряд судебных экспертиз. К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК.

Яд могли перепутать с приправой

Источник телеканала РЕН ТВ ранее сообщил, что причиной отравления могло стать ядовитое вещество, которое перепутали с приправой.

При этом на каком этапе могла случиться трагическая подмена — на производстве еды в цеху или во время приготовления на кухне — пока неизвестно. В доме у семьи были найдены химические удобрения и пестициды для огорода, их изъяли.

Несколько человек до сих пор остаются в реанимации

21 сентября стало известно, что в селе Красная Сопка Красноярского края двое детей — шестилетняя девочка и 13-летний мальчик — насмерть отравились пельменями, купленными в местном магазине. Родители и дети из одной семьи обратились в больницу с признаками пищевого отравления — болью в животе, тошнотой и рвотой. Позднее не выжила 11-летняя девочка — третий ребенок в семье.

Родители, а также еще один ребенок, находятся в реанимационном отделении, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. При этом мать находится на последнем месяце беременности.