Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 22 сентября 2024Россия

Семья из шести человек отравилась пельменями из магазина под Красноярском. Трое детей не выжили. Что об этом известно?

В Красноярском крае умер третий ребенок, отравившийся после ужина пельменями

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Три ребенка не выжили после семейного ужина пельменями и курицей в селе Красная Сопка Красноярского края. Накануне врачи не смогли спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Утром в воскресенье, 22 сентября, стало известно, что еще один член семьи стал жертвой отравления — это, предварительно, 11-летняя девочка.

Их отец и мать также находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего в семье четверо детей.

Семья ела пельмени и курицу, купленные в местном магазине

Продукция, которой, предположительно, отравились россияне, была приобретена в магазине «Олимп» в селе Красная Сопка в пятницу, 20 сентября. Тогда же вечером их съели. Упакованы пельмени не были, торговая точка закупала их у местного предпринимателя, которого уже вызвали на допрос, как и хозяина магазина.

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Членам семьи стало плохо на следующий день — у всех них около шести часов утра проявились признаки пищевого отравления. В больницу пострадавшие поступили с жалобами на слабость, тошноту и рвоту. При этом, по данным следствия, один из детей не ел курицу. Кроме того, в доме россиян нашли удобрения и пестициды для огорода. На данный момент выясняется, не могли ли они как-то повлиять на случившееся.

Полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина. Роспотребнадзор взял их на экспертизу.

Материалы по теме:
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
18 июня 2024
Жара — время пищевых отравлений. Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
Жара — время пищевых отравлений.Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
6 июля 2024
На избирательных участках в Петербурге отравились люди. Все пострадавшие употребили готовые блюда от одного поставщика
На избирательных участках в Петербурге отравились люди. Все пострадавшие употребили готовые блюда от одного поставщика
8 сентября 2024

Возбуждено уголовное дело

По факту случившегося возбуждено дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни»).

На данный момент специалисты устанавливают вещество, которым отравились члены семьи.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Семья из шести человек отравилась пельменями из магазина под Красноярском. Трое детей не выжили. Что об этом известно?

      Стали известны подробности о службе адвоката Пашаева в зоне СВО

      Великобританию предупредили о последствиях ударов вглубь России

      В украинском Павлограде раздался взрыв

      Франция направила спецназ для борьбы с беспорядками на Мартинике

      Миранчук забил за «Атланту» во втором матче подряд

      США запретят использование ПО из России в некоторых автомобилях

      Российский полковник призвал выделить дроны в отдельный род войск

      Реакцию эстонцев на переписывание истории оценили

      Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше