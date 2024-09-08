На избирательных участках в Петербурге отравились люди. Все пострадавшие употребили готовые блюда от одного поставщика

СК завел дело после отравления людей на избирательных участках в Петербурге

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу завело дело после серии отравлений граждан на избирательных участках. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Жители попали в инфекционную больницу имени Боткина с признаками пищевого отравления с участков в Адмиралтейском и Кировском районах города. Все они жаловались на резкую боль в животе, рвоту и другие характерные симптомы. Семеро от госпитализации отказались, состояние еще одного пострадавшего уточняется.

По информации издания «Фонтанка», среди отравившихся — работники участковых избирательных комиссий, охранники и полицейские. Все пострадавшие употребили готовую еду от одного поставщика.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Максимальное наказание по данной статье может достигать двух лет лишения свободы. Позднее следователи нагрянули в пищевой цех, из которого вышли те блюда. На распространенном СК ролике видно, что на кухне к потолку привязаны несколько ловушек с большим количеством прилипших мух.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин подтвердил случаи отравления на участках. По его словам, инциденты носили единичный характер и не повлияли на процесс голосования.

В июне в России более ста человек тяжело отравились салатом

В июне в России было зарегистрировано свыше 160 случаев ботулизма. Известно, что все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки. Потерпевшими по делу о массовом отравлении признали 103 человека.

Выяснилось, что причиной отравления сотен россиян стал один ингредиент из салата с фасолью. В то же время до конца не ясно, были ли нарушены нормы хранения или сырье сразу пришло некачественным. Роспотребнадзор приостановил продажу в Москве двух салатов из-за случаев отравления. Во время санитарно-эпидемиологического расследования было проведено более 260 медицинских судебных экспертиз.

Наиболее частой причиной пищевого отравления становится уличная еда, которую зачастую готовят с нарушениями санитарных норм и неправильными условиями хранения продуктов. Так, 5 сентября Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве, где за 11 дней после покупки еды в заведении «Шаурма» к врачам обратились 29 человек.

За день до этого в городе Сегежа в Карелии 39 человек отравились шаурмой, среди них — 24 несовершеннолетних. Всех пострадавших разместили в местной больнице. У троих обнаружили сальмонеллез.