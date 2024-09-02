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07:08, 2 сентября 2024Силовые структуры

Подсчитано число потерпевших в деле об отравлении фасолью

Потерпевшими по делу о массовом отравлении фасолью признали больше 100 человек

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Потерпевшими по делу о массовом отравлении людей фасолью признаны 103 человека. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе расследования были назначены санитарно-эпидемиологические, биологическая и более 260 медицинских судебных экспертизы.

В июне в России было зарегистрировано свыше 160 случаев ботулизма. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки. Причиной отравления стал находящийся в фасоли ботулотоксин, который способен парализовать мышцы. Вспышку ботулизма в стране эксперты назвали крупнейшей в истории.

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      Марина Совина
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