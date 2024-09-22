Еще один ребенок не выжил после ужина пельменями и курицей в России

Третий ребенок умер под Красноярском после отравления пельменями и курицей

Третий ребенок стал жертвой отравления после ужина курицей и пельменями, которые были куплены в сельском магазине Красноярского края. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по краю, передает ТАСС.

Как уточнил Shot в Telegram-канале, после отравления не выжила 11-летняя девочка. Владельца магазина «Олимп» в селе Красная Сопка, где дети покупали продукцию, задерживать пока не будут.

Пельмени, предварительно, производились не на заводе, а в магазине «Олимп» на улице Центральной, их продавали на развес. Упаковку от пельменей отец семьи сжег после ужина.

О случившемся в Красноярском крае стало известно днем ранее, 21 сентября. У членов одной семьи появились признаки пищевого отравления после покупки пельменей и курицы в местном магазине. Родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты, болями в животе. Медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика.

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