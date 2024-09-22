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13:13, 22 сентября 2024Россия

Названа возможная причина отравления детей после ужина пельменями

РЕН ТВ: причиной отравления в Красноярском крае могло стать ядовитое вещество

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Причиной отравления троих детей после ужина пельменями в Красноярском крае могло стать ядовитое вещество, которое перепутали с приправой. Такую версию озвучил источник РЕН ТВ.

Точная причина будет названа после вскрытия. Сейчас Следственный комитет края изучает все версии случившегося. Найденные в доме у семьи пестициды изъяты, добавили в ведомстве.

Ранее семья из шести человек в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась магазинными пельменями. 21 сентября врачам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день стало известно еще об одной жертве отравления — девочке в возрасте 11 лет. Всего в семье четверо детей. Их отец и мать сейчас находятся в больнице.

Данные пельмени семья приобрела в магазине «Олимп», упакованы они не были. Поставщик пельменей (индивидуальный предприниматель) и хозяин торговой точки вызваны на допрос. Тогда же стало известно, что в доме у пострадавших найдены удобрения и пестициды для огорода.

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      Лилиана Набиуллина
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