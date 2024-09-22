Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:05, 22 сентября 2024Силовые структуры

Названа причина смерти трех детей в Красноярском крае

СК: токсичное вещество стало причиной смерти трех детей в Красноярском крае

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

ГСУ СК России по Красноярскому краю назвал причину отравления семьи в селе Красная Сопка. Как сообщается в Telegram-канале, согласно предварительным данным экспертизы, смерть наступила в результате токсического действия неустановленного вещества. Будут проведены дополнительные исследования.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося, отметили в ведомстве. «Основная [версия] — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом», — уточнили в ГСУ СК России по региону.

Ранее стало известно, что три ребенка не выжили после ужина в селе Красная Сопка. Врачи не смогли спасти девочку и мальчика. Позднее появилась информация, что еще один член семьи стал жертвой отравления.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Автомобиль российской дипмиссии подорвался в Пакистане. Появилась информация о погибших

      Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией

      Названа причина смерти трех детей в Красноярском крае

      В Британии назвали два варианта завершения конфликта на Украине

      «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ

      Вертолет Ми-28НМ уничтожил скопление украинской техники в Курской области

      После разгрома могилы Маслякова на кладбище усилили меры безопасности

      Трамп отказался участвовать в президентских выборах в случае проигрыша в 2024 году

      Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на приграничный российский регион

      «Манчестер Сити» на 98-й минуте спасся от поражения в матче АПЛ с «Арсеналом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше