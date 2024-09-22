Названа причина смерти трех детей в Красноярском крае

СК: токсичное вещество стало причиной смерти трех детей в Красноярском крае

ГСУ СК России по Красноярскому краю назвал причину отравления семьи в селе Красная Сопка. Как сообщается в Telegram-канале, согласно предварительным данным экспертизы, смерть наступила в результате токсического действия неустановленного вещества. Будут проведены дополнительные исследования.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося, отметили в ведомстве. «Основная [версия] — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом», — уточнили в ГСУ СК России по региону.

Ранее стало известно, что три ребенка не выжили после ужина в селе Красная Сопка. Врачи не смогли спасти девочку и мальчика. Позднее появилась информация, что еще один член семьи стал жертвой отравления.

