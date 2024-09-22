Стало известно о беременности отравившейся курицей и пельменями женщины

СК: мать детей, отравившихся пельменями, находится на 9-м месяце беременности

Мать троих детей, насмерть отравившихся курицей и пельменями в Красноярском крае, находится на позднем сроке беременности. Об этом стало известно RT.

По данным Следственного комитета по Красноярскому краю, женщина, также отравившаяся этими продуктами, находится на 9-м месяце беременности.

Отмечается, что она, супруг и их ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что из-за отравления не выжила 11-летняя девочка — третий ребенок в семье. Сообщалось, что владельца магазина, где семья приобрела продукцию, пока не собираются задерживать.

21 сентября стало известно, что в селе Красная Сопка Красноярского края двое детей — шестилетняя девочка и 13-летний мальчик — насмерть отравились пельменями, купленными в местном магазине. Родители и дети из одной семьи обратились в больницу с признаками пищевого отравления — болью в животе, тошнотой и рвотой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.