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10:29, 2 октября 2024Путешествия

Россиянам станет сложнее добираться до ОАЭ

Россиян предупредили об увеличении времени полета в ОАЭ до 8 часов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам станет сложнее добираться до ОАЭ — туристов предупредили об увеличении продолжительности авиарейсов в популярную курортную страну из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Baza в Telegram.

В частности, время полета из Москвы в Дубай увеличится на 2,5 часа. Теперь, чтобы отдохнуть на побережье Персидского залива, соотечественникам придется лететь более 8 часов вместо 5,5.

Также в пресс-службе «Уральских авиалиний» уведомили, что рейсы из российской столицы и Екатеринбурга будут выполняться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Более того, рейсы по маршруту Москва — Дубай — Москва потребуют посадки для дозаправки, предварительно, в Душанбе.

Ранее пассажир рейса, следовавшего в Дубай, снял из иллюминатора самолета ракетную атаку по Израилю во время полета. Откуда именно летел лайнер, не уточняется.

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      Фариза Бацазова
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