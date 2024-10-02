Россиян предупредили об увеличении времени полета в ОАЭ до 8 часов

Россиянам станет сложнее добираться до ОАЭ — туристов предупредили об увеличении продолжительности авиарейсов в популярную курортную страну из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Baza в Telegram.

В частности, время полета из Москвы в Дубай увеличится на 2,5 часа. Теперь, чтобы отдохнуть на побережье Персидского залива, соотечественникам придется лететь более 8 часов вместо 5,5.

Также в пресс-службе «Уральских авиалиний» уведомили, что рейсы из российской столицы и Екатеринбурга будут выполняться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Более того, рейсы по маршруту Москва — Дубай — Москва потребуют посадки для дозаправки, предварительно, в Душанбе.

Ранее пассажир рейса, следовавшего в Дубай, снял из иллюминатора самолета ракетную атаку по Израилю во время полета. Откуда именно летел лайнер, не уточняется.