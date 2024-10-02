Россияне бросились скупать одну марку автомобилей

«АвтоВАЗ»: продажи автомобилей Lada выросли почти на 40 процентов

В сентябре 2024 года «АвтоВАЗ» продал в России 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Достигнутый показатель на 14,5 процента превысил прошлогодние значения. По сравнению с августом рост оценивается в 8,6 процента. С января по сентябрь было реализовано 334 979 автомобилей, или на 38,1 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Больше всего покупок в сентябре пришлось на Lada Granta, которую приобрели в количестве 17 832 штуки. На втором месте — Lada Vesta с показателем в 12 014 автомобилей. Кроме того, продано 4352 внедорожника Lada Niva Legend и 4304 Niva Travel.

Также в первый месяц осени реализовали 1816 универсалов и 658 фургонов Lada Largus.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 сентября в России продали 41 686 новых легковых машин, что стало рекордом за последние три года. Лидером последней недели первого осеннего месяца 2024 года стала Lada, которую купили в количестве 10 335 штук. На втором месте Haval — 5621 штука, а на третьем месте Geely — 4291 штука.