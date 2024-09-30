Россияне купили рекордное число одного вида автомобилей

«Автостат»: в конце сентября в России продали около 42 тысяч новых легковушек

Последняя неделя сентября 2024 года отметилась рекордным количеством проданных легковых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, с 23 по 29 сентября продали 41 тысячу 686 новых легковых машин. Это стало рекордным показателем за последние три года. В 2022 году (с 28 февраля по 6 марта) продали 38 тысяч 529 новых легковушек.

Лидером последней недели первого осеннего месяца 2024 года стала LADA, которую продали в количестве 10 тысяч 335 штук. Следом идет HAVAL — 5 тысяч 621 штука. На третьем месте Geely — 4 тысячи 291 штука.

С января по август 2024 года в России суммарные объемы выпуска новых легковых автомобилей увеличились на 47,2 процента. В общей сложности выпущено 442 тысячи легковушек.

Известно также, что в августе 2024 года траты жителей РФ на покупку новых легковых автомашин достигли почти 450 миллиардов рублей.