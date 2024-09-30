Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 30 сентября 2024Экономика

Россияне купили рекордное число одного вида автомобилей

«Автостат»: в конце сентября в России продали около 42 тысяч новых легковушек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Последняя неделя сентября 2024 года отметилась рекордным количеством проданных легковых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, с 23 по 29 сентября продали 41 тысячу 686 новых легковых машин. Это стало рекордным показателем за последние три года. В 2022 году (с 28 февраля по 6 марта) продали 38 тысяч 529 новых легковушек.

Лидером последней недели первого осеннего месяца 2024 года стала LADA, которую продали в количестве 10 тысяч 335 штук. Следом идет HAVAL — 5 тысяч 621 штука. На третьем месте Geely — 4 тысячи 291 штука.

С января по август 2024 года в России суммарные объемы выпуска новых легковых автомобилей увеличились на 47,2 процента. В общей сложности выпущено 442 тысячи легковушек.

Известно также, что в августе 2024 года траты жителей РФ на покупку новых легковых автомашин достигли почти 450 миллиардов рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли отношение к словам Вучича о затяжном конфликте на Украине

      Обвиняемого в покушении на писателя Прилепина приговорили к пожизненному лишению свободы

      В Подмосковье появились тысячи новых контейнеров для приема текстиля

      Россияне купили рекордное число одного вида автомобилей

      Собственникам назвали причины лишения квартиры

      Жительница ДНР рассказала об убийстве ее родителей военным ВСУ

      Россия резко нарастила вывоз подсолнечного масла

      Поставки российских товаров в Индию резко снизились

      Тарасова заявила об отсутствии футбола в России

      Турист в Сочи упал с моста в реку и получил серьезную травму головы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше