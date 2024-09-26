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13:27, 26 сентября 2024Экономика

В России резко выросло производство легковушек

Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 47,2 % по итогам января-августа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарные объемы выпуска новых легковых автомобилей в России выросли на 47,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

В ведомстве уточнили, что за отчетный период с конвейеров в стране сошли в общей сложности 442 тысячи легковушек. За последний месяц лет выпуск достиг отметки в 51 тысячу единиц, что оказалось на 5,2 процента больше в годовом выражении.

Что касается производства грузовых автомобилей, то в январе-августе в России выпустили суммарно 122 тысячи подобных транспортных средств. Достигнутый результат оказался на 13 процентов больше в сравнении с тем же периодом 2023 года. В августе с конвейеров сошли 14 тысяч грузовиков (плюс 4,9 процента год к году).

Производство легковых автомобилей в России растет не первый месяц. Так, по итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы выпуска подобных транспортных средств в стране подскочили на 55,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. За второй летний месяц в РФ произвели на 23,6 процента больше легковушек, чем в июле прошлого года.

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