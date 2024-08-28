В России подскочило производство легковушек

Росстат: выпуск легковых автомобилей в РФ за семь месяцев увеличился на 55,2 %

В России в январе-июле 2024 года подскочило производство легковых автомобилей. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет ТАСС.

За семь месяцев в стране была выпущена 391 тысяча машин, рост производства по сравнению с аналогичным периодом 2023-го составил 55,2 процента. При этом в июле выпуск легковушек увеличился в годовом выражении на 23,6 процента, но снизился к июню 2024-го на 7,2 процента.

Производство грузовиков в январе-июле выросло на 14,3 процента, до 108 тысяч единиц, автобусов массой менее 5 тонн — на 9 процентов, до 12,3 тысячи штук. Также за семь месяцев в РФ было выпущено на 25,3 процента больше автобусов массой более 5 тонн, их количество составило 8,9 тысячи.

Бывший завод Volkswagen в Калуге — ООО «АГР» — в августе перезапустил производство и начал сборку автомобилей. По словам заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова, до конца года там рассчитывают собрать 27 тысяч машин. При этом замглавы региона не уточнил, о каких марках авто идет речь.