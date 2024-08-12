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13:38, 12 августа 2024Экономика

Бывший завод Volkswagen раскрыл планы по выпуску автомобилей

Бывший завод Volkswagen в Калуге выпустит 27 тысяч машин до конца года

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Бывший завод Volkswagen в Калуге — ООО «АГР» — перезапустил производство и начал сборку автомобилей. Об этом в ходе заседания правительства рассказал заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, серийная сборка на предприятии стартовала в августе. Замглавы региона раскрыл также планы завода по выпуску машин — до конца года там рассчитывают собрать 27 тысяч автомобилей. При этом Попов не уточнил, о каких марках авто идет речь.

Заместитель губернатора также отметил возобновление работы других автопредприятий в Калужской области. Так, АО «АМО» (бывшая площадка Volvo Trucks) с начала года уже выпустило 649 грузовиков, и рассчитывает собрать до конца года две тысячи машин. На заводе «Автомобильные технологии», в свою очередь, организовано контрактное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, до конца года планируется собрать 1,5 тысячи машин.

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