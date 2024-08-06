В Volkswagen отреагировали на сообщения о возобновлении поставок в Россию

В Volkswagen опровергли возобновление экспорта автомобилей в Россию

Автопроизводитель Volkswagen опроверг возобновление экспорта автомобилей в Россию. Об этом сообщает ТАСС. В компании заявили, что делают все возможное, чтобы предотвратить несанкционированную торговлю.

«Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Любые сообщения или заявления об обратном являются необоснованными и ложными», — цитирует агентство представителя Volkswagen.

Так в немецком концерне отреагировали на публикацию газеты Die Zeit, утверждающей, что авто с его технологиями, которые производят в Китае с использованием комплектующих из ФРГ, вышли в июне на российский рынок под брендом Jetta.

Volkswagen прекратил поставки в Россию машин своих брендов весной 2022 года. Завод компании в Калужской области находился в простое более двух лет. Серийное производство под названием «АГР» там возобновили только в прошлом месяце.

В феврале 2023 года немецкая газета Handelsblatt написала о составленном в Volkswagen для борьбы с параллельным импортом в Россию черном списке китайских дилеров. Отмечается, что в КНР немецкий концерн производит и продает автомобили в основном через совместные предприятия с местными компаниями, и его влияние на работу таких СП ограниченно.