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17:44, 26 февраля 2023Экономика

Volkswagen начал составлять черный список работающих с Россией автодилеров Китая

Handelsblatt: Volkswagen начал препятствовать параллельному импорту своих авто в Россию

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Volkswagen начал составлять черный список работающих с Россией китайских автодилеров. О том, как немецкий концерн стремится препятствовать параллельному импорту своих автомобилей из Китая в Россию, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источники в VW.

Концерн Volkswagen обеспокоен тем, что его автомобили по параллельному импорту попадают на российский рынок из Китая. Компания принимает меры, чтобы остановить эти поставки. Представители концерна заявили, что существуют «налаженные торговые пути из Китая в Россию». Раньше в Россию таким образом продавали в основном автомобили с пробегом, теперь же схему используют для поставок новых машин.

В Китае Volkswagen производит и продает автомобили в основном через совместные предприятия с местными компаниями. Влияние концерна на работу совместных предприятий ограничено — концерн не может запретить китайским компаниям поставлять свои автомобили в Россию.

Препятствуя параллельному импорту из Китая в Россию, Volkswagen составляет список автодилеров, которых подозревает в торговле с РФ, и перестает поставлять им машины.

Концерн Volkswagen остановил поставку своих авто в Россию, а также приостановил сборку машин на российских предприятиях после начала СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что в Россию па параллельному импорту стали поставлять иномарки ушедших брендов. Для россиян вновь стали доступны для покупки вытомобили Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, Kia, Audi, Volkswagen и другие.

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Вера Владзиевская
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