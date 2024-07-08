Бывший завод Volkswagen возобновил производство

Алиханов: на бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили серийное производство автомобилей. О перезапуске предприятия сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

По словам бывшего губернатора Калининградской области, площадка будет работать под названием «АГР»

«Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе у нас с их потенциальными партнерами», — пояснил министр, однако деталей о бренде, моделях и объемах производства он не раскрыл.

Завод находился в простое с марта 2022 года. На предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия до 2022 года оценивалась в 225 тысяч машин в год, в 2021-м было выпущено 118 тысяч. На заводе работали около четырех тысяч человек.

За время простоя на парковках площадки скопились тысячи автомобилей: машины китайских, немецких и японских брендов, среди них — продающиеся в Китае Volkswagen Tyron, разработанная для рынка КНР Audi Q6, кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8, а также кроссоверы Chery Tiggo.