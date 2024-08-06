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12:57, 6 августа 2024Экономика

Немецкий автомобильный концерн обвинили в возвращении в Россию

Die Zeit: Volkswagen фактически вернулся на российский рынок

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Автомобильный концерн Volkswagen фактически возвратился на российский рынок. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.

О возвращении, как полагают авторы, свидетельствует тот факт, что в начале июля в РФ официально стартовали продажи китайского бренда Jetta. Эти автомобили выпускаются в Китае на совместном предприятии Volkswagen и китайского концерна FAW. Данные машины собирают, используя комплектующие из ФРГ. Кроме того, в России начал функционировать официальный сайт Jetta Motors Russia, который, впрочем, перестал работать после того, как Zeit направила запрос Volkswagen.

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Немецкие журналисты пишут, что автомобили Jetta и Volkswagen очень похожи. Кроме того, они сомневаются в том, что немецкий производитель не знает о поставках Jetta в Россию.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) к Volkswagen. Теперь компания должна получить от немецкого автоконцерна 16,9 миллиарда рублей за несостоявшиеся поставки двигателей.

В начале июля стало известно, что на бывшем заводе Volkswagen в Калуге снова началось серийное производство автомобилей.

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