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12:44, 9 июля 2024Экономика

Российский автозавод отсудил у Volkswagen деньги за несостоявшиеся поставки двигателей

ГАЗ отсудил у Volkswagen 16,9 млрд рублей за несостоявшиеся поставки двигателей

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) к Volkswagen. Компания должна получить от немецкого автоконцерна 16,9 миллиарда рублей за несостоявшиеся поставки двигателей, сообщает ТАСС.

В рамках заседания представитель ГАЗ Денис Голубев заявил, что с 2021 года «Фольксваген акциенгезельшафт» нарушал взятые на себя обязательства по договору поставки дизельных двигателей и в марте 2022 года полностью отказался от договора. По его словам, весь состав убытка доказан, а потому производитель настаивает на удовлетворении иска в полном объеме и взыскании убытков на общую сумму 28 миллиардов 401 миллион рублей.

«Стороны не смогли в установленный срок согласовать локализацию производства двигателей. Договор о поставках с января 2022 года был продлен на неопределенный срок», — подчеркнул он.

Горьковский автозавод оценивает срыв контрактной сборки машин Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде по ряду составляющих. В упомянутую сумму входят 20,7 миллиарда рублей упущенной выгоды, 2,4 миллиарда рублей недополученных инвестиций в сборочную линию и 5,2 миллиарда рублей ущерба в пользу дистрибуторов автозавода из-за отсутствия поставок автомобилей. Еще 40 тысяч евро ГАЗ намерен получить за непоставленную тару.

Немецкий автоконцерн отказался от сборки автомобилей на российской площадке после начала СВО на Украине. Руководство ГАЗа подало иск против Volkswagen Aktiengesellschaft в марте 2023 года. Изначально требования оценивались в 15,6 миллиарда рублей.

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      Вячеслав Агапов
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