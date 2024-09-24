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14:09, 24 сентября 2024Экономика

Стали известны траты россиян на новые легковушки

«Автостат»: россияне потратили на новые легковушки почти 450 миллиардов рублей

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom

В августе 2024 года траты россиян на приобретение новых легковых автомобилей составили 449,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно агентству «Автостат».

Таким образом, июльский показатель оказался превышен на 11 процентов, а если сравнивать с августом 2023 года, то рост составит 31 процент. Между тем в марте 2024 года россияне израсходовали на новые легковушки 496 миллиардов рублей.

Отмечается также, что в августе в России продали 148,3 тысячи легковых машин.

Ранее сообщалось, что по итогам последнего месяца лета средневзвешенные цены на новые автомобили в РФ преодолели отметку 3 миллиона рублей. В мае средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России дошла до 2,878 миллиона рублей.

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      Кирилл Луцюк
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