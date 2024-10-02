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20:36, 2 октября 2024Моя страна

Россияне смогут увидеть самую яркую комету за последние три десятилетия

Жители Красноярска увидят самую яркую комету за последние три десятилетия

Фото: Borja Suarez / Reuters

Жители Красноярска смогут увидеть самую яркую комету за последние три десятилетия. Об этом пишет «Московский комсомолец».

У россиян появится возможность рассмотреть природное явление 12 октября. Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) пролетит всего в 70 миллионах километрах от Земли. При этом ее можно будет заметить в западной части неба за горизонтом следующие две недели после захода солнца.

Комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) открыли в 2023 году. Один оборот вокруг солнца небесное тело делает за 80 660 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Роскосмоса» сняли со спутника накрывшую Россию пыльную бурю. Уточнялось, что стихия обрушилась на Калмыкию, Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.

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      Мария Винар
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