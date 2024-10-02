Россияне смогут увидеть самую яркую комету за последние три десятилетия

Жители Красноярска увидят самую яркую комету за последние три десятилетия

Жители Красноярска смогут увидеть самую яркую комету за последние три десятилетия. Об этом пишет «Московский комсомолец».

У россиян появится возможность рассмотреть природное явление 12 октября. Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) пролетит всего в 70 миллионах километрах от Земли. При этом ее можно будет заметить в западной части неба за горизонтом следующие две недели после захода солнца.

Комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) открыли в 2023 году. Один оборот вокруг солнца небесное тело делает за 80 660 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Роскосмоса» сняли со спутника накрывшую Россию пыльную бурю. Уточнялось, что стихия обрушилась на Калмыкию, Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.