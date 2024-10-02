Российский курортный город побил рекорд по числу туристов

Мэр Богодистов: Геленджик побил трехлетний рекорд по числу туристов

Геленджик побил рекорд последних трех лет по числу туристов. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр российского курортного города Алексей Богодистов.

По его словам, с начала 2024 года в Геленджике отдохнуло более четырех миллионов человек. Тем временем бронирования на октябрь составляют 70,7 процента, а на ноябрь — 47,7 процента. Кроме того, россияне активно планируют отдых на курорте в зимние месяцы.

«Сейчас в Геленджике время для тихого отдыха, когда можно спокойно и без суеты насладиться природой и красотой курорта. Приезжайте», — написал Богодистов.

Ранее российская туристка побывала в Геленджике и описала отдых фразой «советуем на 100 процентов». По словам путешественницы, море и пляж были чистыми, а еда в столовых и кафе — хорошей.

