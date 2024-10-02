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01:15, 2 октября 2024Мир

Российский посол рассказал о давлении Британии в вопросе ударов по России

Посол Келин: Британия хочет сподвигнуть партнеров на опасные решения против РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Великобритания не хочет давать Украине разрешение наносить удары по территории России в одиночку и пытается сподвигнуть на это как можно больше своих партнеров. Об этом «Известиям» рассказал посол России в Британии Андрей Келин.

По его словам, вопрос о разрешении Киеву наносить удары по РФ является одним из самых острых и рискованных на сегодняшний день, и в Лондоне «прекрасно это понимают».

«Не желая идти по этой дорожке в одиночку, они стремятся сподвигнуть на опасные решения как можно больше партнеров. Кроме того, как говорят в прессе, эффективность тех же крылатых ракет Storm Shadow напрямую зависит от американских разведданных», — сказал дипломат.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Британия играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине. Такую позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал русофобию, которая сейчас достигла своего апогея, подчеркнул он.

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      Артём Верейкин
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